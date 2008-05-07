Водитель, убивший 6 человек в Харькове, пеняет на яму

В Харькове продолжается следствие по факту гибели шестерых человек 2 мая на трамвайной остановке "Вокзал", куда влетел джип под управлением нетрезвого местного предпринимателя Андрея Полтавца. Газета " Сегодня " связалась с адвокатом находящегося в ИВС обвиняемого и выяснила, что Полтавец полностью признает свою вину, но хочет, чтобы его перевели в одиночную камеру. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели людей. Это грозит сроком от 7 до 12 лет.

"Когда все произошло, мой клиент возвращался домой. Но почему он сел за руль в нетрезвом состоянии, не могу ничего сказать. Свою вину мой клиент признает полностью, но указывает, что дорога на улице Полтавский шлях имеет плохое покрытие, - говорит адвокат Анатолий Супрун - На месте аварии есть яма, она могла быть причиной аварии".

По словам защитника, его клиент сейчас опасается находиться в общей камере ИВС вместе с криминальными элементами. Супрун собирает справки о состоянии здоровья подзащитного, вероятно, чтобы добиться переведения подзащитного в одиночную камеру. "У него больное сердце и сахарный диабет", - говорит адвокат.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Харькове 37-летний водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на трамвайную остановку, где насмерть сбил шесть человек.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено результатами исследований в наркологическом центре.