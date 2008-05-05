Гражданин Польши обвиняет украинских милиционеров в побоях и ограблении

Менеджер одного из польских гонщиков, выступающего за команду «Спидвей-Ровно», Мариуш ЗГУРКА написал заявление в прокуратуру Ровно о том, что его избили и обворовали работники управления Государственной службы охраны Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Ровно Роман ФЕДИК, в своем заявлении в прокуратуру польский гражданин пожаловался на неправомерные действия работников Государственной службы охраны, которые якобы били его ногами и забрали у него карманный компьютер, бумажник с деньгами, банковские карточки и другие ценные вещи. Кроме того, поляк не доволен тем, что ему не предоставили переводчика и не позволили пообщаться с польским консулом. По словам прокурора, заявление будет тщательным образом проверено в ближайшее время.

В то же время, как сообщил Ровенской ТРК начальник городского отдела внутренних дел Валерий ЧУБАЕВСКИЙ, этот польский гражданин плохо вел себя в ночном баре, куда 4 мая пришел отдохнуть с женой. По словам главного милиционера города, он «хамил и цеплялся к бармену», который и вызывал сотрудников Государственной службы охраны, а те отправили его в милицию.

Начальник управления Госохраны Александр ТОКАРЬ отрицает все обвинения поляка и считает его дебоширом.

Как передает корреспондент УНИАН, в тот день в Ровно было проведено открытие спидвейного сезона, где местная команда «Спидвей-Ровно», за которую выступают достаточно много польских легионеров, выиграла гонку у венгерских спортсменов из города Мишкольц. Обе команды выступают во второй польской спидвейной лиге.