В Черниговской области водитель ВАЗа убил трех человек

Сегодня в с. Свидовец Бобровицкого района Черниговской области водитель автомобиля „ВАЗ”, двигаясь в направлении г. Бобровица, на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где ударился в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, а трое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия.