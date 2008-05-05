В Черниговской области водитель ВАЗа убил трех человек
18:52, 05 мая 2008Общество
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ДТП в селе Свидовец
Сегодня в с. Свидовец Бобровицкого района Черниговской области водитель автомобиля „ВАЗ”, двигаясь в направлении г. Бобровица, на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где ударился в дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, а трое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия.
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