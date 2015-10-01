В Черкассах объявили набор тренеров для новой патрульной полиции

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, набор продлится до 21 октября.

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Обязательными условиями для будущих тренеров является возможность преподавания не менее 2 дней в неделю и не менее 12 часов в неделю.

Выбранные кандидаты, которые работают в структурных подразделениях и/или в учебных заведениях МВД, будут привлечены к проведению обучения слушателей патрульной службы Черкасс в соответствии с официальным приказом МВД Украины.

В то же время, в новую патрульную полицию Черкасс по состоянию на 30 сентября подали документы более 4 тыс. чел. (планируется набрать 200 новых полицейских). Из них почти треть - женщины.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 21 сентября стартовал набор в новую патрульную полицию. Всего в Черкассах планируется набрать 200 патрульных полицейских. Документы принимаются до 12 октября.