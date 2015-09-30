Суд арестовал бывшего пасынка Фирташа Калиновского на два месяца - СМИ (фото)
Печерский райсуд Киева избрал для Сергея Калиновского - бывшего пасынка олигарха Дмитрия Фирташа - меру пресечения в виде ареста до 27 ноября.
Решение было принято в среду вечером, передает "Украинская правда".
Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 - управление транспортным средством, повлекшее смерть двух человек.
Адвокат Калиновского Ярослав Гутарин на вопрос журналистов о том, скрывался ли его клиент от следствия, ответил: "Нет".
"По поводу розыска в Интерполе, мы об этом узнали, когда его задерживали", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, авария при участии Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5.00 утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.
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Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.
В сентябре 2007 года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП.
Ночью 29 сентября 2015 года в Дарницком районе Киева Калиновский был задержан.