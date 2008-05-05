Ведущие банки назвали самую перспективную валюту мира

Эксперты назвали рубль самой перспективной валютой в мире. Ведущие мировые банки выступили с рекомендацией скупать российские рубли - это в нынешних условиях одно из самых выгодных инвестиционных вложений, сообщает Bloomberg. Рекомендации банков основаны на ожиданиях, что избранный президент Дмитрий Медведев возьмет курс на укрепление рубля относительно мировых валют. При этом укрепление рубля сократит доходы от нефтяного экспорта, однако аналитики считают, что это не остановит власти.

Американские инвестиционные банки Goldman Sachs, Merrill Lynch и немецкий гигант Deutsche Bank считают, что в ближайшие шесть месяцев обменный курс российского рубля повысится по отношению к ведущим валютам мира на 4%, сообщает Newsru. Эти ожидания превратили рубль в самую перспективную валюту на мировом финансовом рынке и одно из самых выгодных вложений, отмечает ИТАР-ТАСС. При этом растущий спрос и сам по себе способен укрепить рубль. 24 апреля зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что "не исключает" возможности укрепления рубля.