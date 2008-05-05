У преподавателя харьковского ПТУ нашли 2 пулемета и 6 винтовок

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВС Украины в Харьковской области изъяты у граждан два мощных арсенала огнестрельного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, так, в доме безработного местного жителя 1985 г.р. работники УБОП изъяли оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны - 4 винтовки 1927-1942 годов выпуска, производства СССР, калибра 7.62 и 7.96 мм, обрез винтовки калибра 7,62 мм, 2 автомата, ленты пулеметные калибра 7.92 мм и боеприпасы к винтовкам разных калибров и к пистолету ТТ, 3 граната (РГД-33, Ф-1 и М-39), 2 минометных мины, 2 взрывателя к гранатам и др.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Еще больший арсенал изъяли работники областного УБОП в доме 25-летнего мастера производственного обучения одного из ПТУ. У него оперативники нашли, в частности, пулеметы Дегтярева и «МГ-34», два револьвера системы «Наган», обрез винтовки, четыре винтовки Мосина и Маузера, одну самодельную винтовку, устройство для отстрела малокалиберных патронов. Оружие изъято. По материалам УБОЗ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

В целом в этом году по материалам работников органов внутренних дел возбуждено более 4 тыс. уголовных дел о незаконном обращении с оружием (на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года). За несколько месяцев 2008 года милиционеры изъяли свыше 60 гранатометов, более 100 карабинов и винтовок, свыше 450 обрезов, винтовок и охотничьих ружей, а также почти 600 единиц самодельного оружия и более 50 кг взрывчатых веществ.