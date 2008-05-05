В Украину опять идут дожди

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем 13-18° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 6 мая в Украине будет переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на Закарпатье и в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 3-8°.

7-8 мая в Украине облачно с прояснениями. 7 мая небольшие, в восточных областях, Крыму и Приазовье умеренные дожди, отдельные грозы, лишь днем в западных и северных областях без осадков. 8 мая без осадков, лишь днем на Левобережье отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с, 7 мая в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, 7 мая местами в северной части и в Карпатах, 8 мая в Украине, кроме юга Крыма и Закарпатья, 1-6° тепла, на поверхности почвы, а в западных и северных областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-20°, в Карпатах 3-8° тепла.

9-10 мая в Украине небольшие и умеренные дожди, отдельные грозы; лишь в Крыму, 9 мая и в западных областях, а 10 мая в южных, днем и в большинстве центральных областей преимущественно без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, на побережье морей 9-11°, на Левобережье при прояснениях на почве местами заморозки 0-2°; днем 10-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.

В Киевской области 6 мая переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

7-8 мая в столичном регионе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью 7 мая местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 7 мая в отдельных районах, 8 мая повсюду на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 9-14° тепла.

9-10 мая в Киевской области временами дождь (10 мая небольшой), отдельные грозы. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-16°.