Осенью в ряды армии планируют призвать 11 тысяч украинцев

Об этом стало известно из распоряжения правительства №1000-р от 23 сентября.

Отмечается, что в целом подлежат мобилизации 11 тысяч 6 человек. При этом в ВСУ должны направить 5 тыс. 206 украинцев, в Нацгвардию - 5 тыс.

В столице, в частности, призыву, согласно плану, подлежат 400 граждан.

Читайте такжеПорошенко хочет увеличить призывной возраст в армию с 18 до 20 лет

Больше всего человек планируют призвать на Днепропетровщине - 1 тысячу 94 человека, меньше всего - на Донетчине, Луганщине и Закарпатье (180, 100 и 140 человек соответственно).

Отмечается, что Министерству внутренних дел, Государственной специальной службе транспорта поручили перечислить до 5 октября средства Минобороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Национальную гвардию и Государственную специальную службу транспорта, в сумме 983 тыс. 400 гривень и 157 тыс. 344 гривни соответственно.