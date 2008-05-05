Семенюк вернула россиянам деньги, чтоб они не претендовали на ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины вернул ООО “Азот-Сервис” (Российская Федерация) гарантийный взнос, перечисленный компанией для участия в конкурсе по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В пресс-службе напомнили, что Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подписала приказ ФГИУ об отмене конкурса по продажу пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины запросили 20 компаний.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, представляя коллективу ФГИУ Андрея ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда, сообщила, что Окружной административный суд Киева 24 апреля принял решение об остановке действия приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Между тем В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО поручила и.о председателя ФГИУ А.ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.