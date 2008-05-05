Украине могут грозить санкции ВТО - эксперты

Украина может спровоцировать финансовые санкции ВТО, если в ближайшее время страна не закончит реформирование национальной системы стандартизации и сертификации, предостерегают эксперты. В Международной финансовой корпорации констатируют, что такие реформы украинская сторона в некоторых сферах еще и не начинала.

С середины мая Украина станет полноправным членом Всемирной торговой организации. Перед этой организацией украинская сторона обязалась сделать все стандарты добровольными, сократить перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и лишить «Держспоживстандарт» права проверять или сертифицировать любую импортированную пищевую продукцию. За безопасность пищевых продуктов, согласно международных правил, должны отвечать только Ветеринарная служба и Фитоинспекция, отмечают эксперты.

Процесс реформирования украинской системы стандартизации продвигается довольно медленно, говорит аналитик Международной финансовой корпорации Сергей Осаволюк. «То, что в Украине называют реформами – простое очковтирательство. Например четкая норма об отмене обязательной сертификации пищевых продуктов так и не выполнена до сих пор. Это влияет на себестоимость продукции. Бизнес должен преодолевать еще один дополнительный барьер, вынужден тратить лишние деньги чтобы продвинуть свой товар и в конце концов платит за все потребитель», - сказал Освалюк.

По словам эксперта, тормозит продвижение реформ «Держспоживстандарт». Это ведомство само разрабатывает нормы, а затем их и контролирует. Осаволюк убежден, что как можно быстрее нужно реформировать эту государственную структуру, потому что невыполнение требований ВТО может спровоцировать многочисленные судебные иски производителей к Украине, финансовые санкции и пересмотр тарифных ставок.

Немецкая волна