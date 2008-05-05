Цену на газ могут поднять перед Днем победы

Решение о повышении цены на газ для населения может быть принято 8 мая на заседании Нацкомисии регулирования электроэнергетики Украины.

Об этом сообщил газете "Сегодня" руководитель пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он заверил, что "задним числом" цены поднимать не будут. Скорее всего, до 8 мая расчеты будут вестись по старым тарифам, а после уже по новым.

"Таким способом удастся избежать социальной напряженности в обществе", - считает В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики провести с мая по декабрь этого года поэтапное повышение розничных цен на газ для населения в пределах 3-5% ежемесячно в зависимости от объемов потребления.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ предусмотреть ежемесячное 3% повышения розничной цены для бытовых потребителей с объемом потребления до 12 тыс. куб. м и 5% ежемесячное повышение для абонентов, которые потребляют свыше 12 тыс. куб. м.

Однако цены не повысились из-за отсутствия решения НКРЭ.