Председателя гаражного кооператива поймали на взятке $10 тысяч

В Днепропетровской области во взяточничестве уличен председатель правления автогаражного кооператива.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, он вымогал и получил 10 тыс. дол. взятки от частного предпринимателя за выделение ему пяти земельных участков под застройку гаражей.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).