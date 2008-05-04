Душевнобольной испортил праздник 10 тысячам человек во Львове

Вчера, 3 мая, на день города во Львове душевнобольной “заминировал” центральную площадь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в 23:05, на телефон оперативной службы “02” поступило анонимное сообщение о том, что в центре Львова на площади Рынок заложена часовая бомба мощностью четыре балла.

Неизвестный мужчина, сообщивший по телефону работникам милиции о заложенном мощном взрывном устройстве, никаких требований, которые могли бы отвернуть взрыв, не выдвигал. Не сообщил также “доброжелатель” и время взрыва.

На момент сообщения о заминировании на центральной площади города – возле помещения Львовского городского совета, по случаю празднования Дня города проходил концерт современной электронной украинской музыки, на котором присутствовали свыше 10 000 человек.

На место события оперативно прибыли подразделения стражей порядка, специалисты взрыво-технической службы, работники ГУ МЧС.

Праздничный концерт был прекращен, собравшихся поэтапно выводили из потенциально опасной зоны, однако полной эвакуации людей и жителей прилегающих жилых домов не проводилось.

После несколько часового обследования взрывного устройства не обнаружили.

Сотрудникам милиции удалось установить лицо анонима и таксофон, из которого он звонил, сообщая о заминировании.

“Шутником”, сорвавшим праздничный концерт, оказался 38-летний львовянин с психическим расстройством здоровья.