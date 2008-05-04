10 военно-исторических клубов пойдут на штурм Сапун-горы

В Севастополе 4 мая реконструкцией битвы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» начнутся мероприятия ко дню Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в реконструкции боя примут участие члены 10-ти военно-исторических клубов Украины, России, Беларуси, и стран Балтии.

Также 4 мая на Сапун-горе состоится праздник «Флаги Славы». В программе праздника - ритуал Памяти возле Обелиска Славы и вынос боевых флагов. Для ветеранов, севастопольцев и гостей города будет работать полевая кухня.

8 мая в городе отметят память воинов, погибших на севастопольской земле. Утром на мемориальном кладбище в поселке Дергачи будут похоронены останки защитников Севастополя, найденные бойцами поисковых отрядов. В этот же день в городе откроется IV Международный телерадиофестиваль «Победили вместе», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

9 мая, в день Победы и День освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года) состоится Парад Победителей. Торжественным маршем, в единых парадных расчетах, плечем-к-плечу, пройдут военнослужащие частей Вооруженных сил Украины и ЧФ РФ.

Перед этим руководители города, представители командований ВМС Украины и Черноморского флота РФ, ветераны войны, представители общественности положат венки и цветы к обелиску Славы на Сапун-горе, мемориалу на мысе Херсонес, мемориалу Победы на мысе Хрустальный и к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.