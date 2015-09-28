В Харькове за получение взятки задержаны двое прокуроров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечается, 27 сентября следователи и прокуроры управления по расследованиям в уголовных производствах относительно работников прокуратуры и информационной безопасности ГПУ совместно с оперативниками главного управления "К" СБУ задержали заместителя прокурора Волчанского района Харьковской области и прокурора прокуратуры Харьковской области за получение очередной взятки в сумме 5 тыс. долл.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Читайте такжеСудья Бердянского горрайонного суда погорел на взятке

В прокуратуре отметили, что в августе этого года в управление по расследованиям в уголовных производствах относительно работников прокуратуры и информационной безопасности обратился представитель компании на Харьковщине, который занимается внешнеэкономической деятельностью - импортом товаров из-за рубежа.

"Он сообщил о неправомерных действиях указанных сотрудников прокуратуры. Действуя совместно, эти лица уже длительное время создавали искусственные препятствия для деятельности предприятия, провоцируя задержки при прохождении процедуры растаможивания ввозимых товаров. За своевременное и беспроблемное прохождение таможенных процедур они требовали неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долл. за один контейнер", - говорится в сообщении.

В рамках проведения следственных действий 29 августа 2015 года сотрудники управления задокументировали первый факт передачи неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долл. за беспрепятственное растаможивание одного из контейнеров, а вчера – второй такой случай.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.