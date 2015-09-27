Порошенко наградил посмертно добровольца из США, погибшего под Иловайском

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке вручил орден Даниила Галицкого семье американского украинца Марка Паславского, известного бойца с позывным «Франко», который погиб на Донбассе, защищая независимость и суверенитет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания погибшего украинского бойца. «Для меня он является примером настоящего украинца - патриота и христианина. Он умер как герой, защищая Украину», - отметил президент.

*** Марк Паславский родился в Нью-Йорке в украинско-американской семье. Окончил военную академию в США. В 90-х годах приехал в Украину, работал в финансовом секторе. Получил украинское гражданство.

В апреле 2014 года, с началом войны в Донбассе, присоединился к батальону «Донбасс», а позже вместе с батальоном вступил в Национальную гвардию и прошел курс обучения в Новых Петровцах. 19 августа 2014 года Марк Паславский погиб в боях под Иловайском (Донецкая область). Похоронен 26 августа 2014 года на Аскольдовой могиле в Киеве.