Будущие моряки в Мариуполе присягнули на верность украинскому народу (фото)

Начальник милиции Донецкой области поздравил будущих моряков, первокурсников Азовского морского института Одесской национальной морской академии, которые приняли присягу служить украинскому народу.

Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на Мариупольский ГУ МВД Украины в Донецкой области.

На торжественном мероприятии присутствовали директор учебного заведения Александр Лысый, председатель Приморской районной администрации Владимир Петров и руководители государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт». В празднике принял участие оркестр ГУМВД Украины в Донецкой области.

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«С этого момента - принятия присяги своему народу, родине ваша жизнь приобретает новый смысл. Учитесь, будьте преданными, мужественными, честными. Желаю вам стать настоящими капитанами. А мы, милиция, всегда рядом и готовы оказать помощь в случае необходимости», - обратился к студентам начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Александр Лысый отметил, что Одесская морская академия, подразделением которой является институт, - ведущее учебное заведение страны, готовит высококлассных специалистов для торгового флота, портов, морских организаций, судоремонтных и судостроительных предприятий. Обучение ведется с учетом Международных требований по подготовке морских специалистов, есть учебное судно, центры по подготовке. Директор института поблагодарил родителей курсантов, которые благословили детей на получение нелегкой профессии моряка, и пожелал студентам «7 футов под килем».

В конце мероприятия состоялось торжественное вручение зачетных книжек.