Киев в 2008-2009 гг. введет на 61 улице одностороннее движение

В 2008-2009 гг. на 61 улице Киева введут одностороннее движение. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, передает корреспондент УНИАН.

«61 улица будет переведена в одностороннее движение. По нашему пути сейчас пытается идти Москва. Другого выхода нет, и это будет очень удобно для автолюбителей. Но главным образом меня волнует общественный транспорт», - отметил он.

По словам 1-го заместителя главы КГГА Дениса БАССА, одностороннее движение не только увеличит пропускную способность улицы на 30%, но и позволит сделать на улицах специальные отдельные полосы для движения общественного транспорта. «Это позволяет ему (общественному транспорту – УНИАН) быстрее приходить к остановкам, сохранять интервалы движения. Мы также добавим на более популярные маршруты автобусы, мы закупаем 700 новых автобусов и троллейбусов и существенно надавим на сеть, чтобы подвинуть маршрутки», - сообщил он.

Как отметил Д.БАСС, пилотными по внедрению одностороннего движения стали улицы Саксаганского и Жилянская, до конца мая планируется перевести на одностороннее движение улицы Красноармейскую и Горького. «Единственная проблема существует с припаркованными автомобилями. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с ГАИ – чтобы на каждом маршруте был хотя бы один патрульный автомобиль, который бы убирал припаркованные автомобили, потому что тому же троллейбусу объехать эти автомобили иногда очень сложно», - отметил он.

По данным «Киевавтодора», 61 улица, которые планируется перевести на одностороннее движение в 2008-2009 гг., находятся в 5-ти районах Киева, их общая длина - 47,2 км.