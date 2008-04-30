Житель Житомирской области изнасиловал трехлетнюю девочку
07:28, 30 апреля 2008Общество
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Трагедия в селе Старый Любар
В Житомирской области местный житель изнасиловал трехлетнюю девочку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Трагедия произошла 27 апреля в Любарском районе в селе Старый Любар. О ней стражам порядка сообщила мать пострадавшей, которая обратилась в Любарский райотдел милиции.
По данным стражей порядка, изнасилование произошло ночью в доме девочки. В совершении преступления подозревают неработающего односельчанина потерпевшей, который сейчас объявлен в розыск.
Обстоятельства преступления выясняются.
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