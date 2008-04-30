Житель Житомирской области изнасиловал трехлетнюю девочку

В Житомирской области местный житель изнасиловал трехлетнюю девочку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Трагедия произошла 27 апреля в Любарском районе в селе Старый Любар. О ней стражам порядка сообщила мать пострадавшей, которая обратилась в Любарский райотдел милиции.

По данным стражей порядка, изнасилование произошло ночью в доме девочки. В совершении преступления подозревают неработающего односельчанина потерпевшей, который сейчас объявлен в розыск.

Обстоятельства преступления выясняются.