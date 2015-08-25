Amnesty International сравнила дело Сенцова и Кольченко с процессами сталинской эпохи

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International, передает радио "Свобода". Правозащитники организации подчеркивают, что приговоры, вынесенные сегодня двум украинцам российским военным судом, стали результатом несправедливого судебного разбирательства, за время которого стало известно о применении пыток.

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"Весь этот процесс был устроен с целью послать сигнал. Он был использован в российской пропагандистской войне против Украины и похож на показательные процессы над диссидентами сталинской эпохи", – заявил пресс-секретарь Amnesty International Ukraine Богдан Овчарук.

"Этот процесс был глубоко ошибочным. Достоверные свидетельства о применении пыток и других видов жестокого обращения были проигнорированы судом. Как Сенцов, так и один из главных свидетелей обвинения, утверждали, что их пытали", – добавил он.

Правозащитники отмечают, что любые показания, полученные через пытки или другие виды жестокого обращения, должны быть отброшены, обвинения в терроризме должны быть сняты, а Олег Сенцов и Александр Кольченко должны быть или освобождены, или предстать перед справедливым гражданским судом.

Как сообщал УНИАН, 25 августа военный суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима, а активиста Александра Кольченко к 10 годам тюрьмы.