Украина не пропускает загруженные фуры из оккупированного Крыма на территорию материка

На нейтральной полосе между российским пропускным пунктом "Джанкой" и украинским "Чонгар" сейчас заблокированы два грузовика, передает ТАСС.

"Все процедуры на российском пункте пропуска с грузовиками были проведены, автомашины беспрепятственно смогли выехать. Но перед украинским пограничным пунктом были остановлены. На территорию Украины грузовики не пускают. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе автомашин и груза. В настоящее время машины находятся на нейтральной полосе", - отметили в пресс-службе погрануправления РФ.

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Водители грузовиков пояснили, что на территорию материковой Украины их машины не пропускают в связи с объявленной блокадой Крыма.

В погрануправлении РФ сообщили, что в большинстве случаев из Крыма на территорию материковой Украины следуют пустые грузовики. Такие машины украинской стороной беспрепятственно пропускаются.

При этом движение легкового транспорта между двумя государствами в настоящее время осуществляется без ограничений.

Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.