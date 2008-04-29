В одесском порту “Южный” напали на охранников

Организованная группа людей, принимавшая участие 25 апреля в захвате управления одесского морского торгового порта “Южный”, напала в ночь на вторник на охранников порта, которые дежурили у входа на предприятие. Как заявила пресс-секретарь порта Ирина ЧИБИРОВА, «около 50 молодчиков спортивного телосложения жестоко избили около полуночи троих охранников порта. Начальник смены 55-летний Вячеслав АГАБЕКОВ и один из дежурных охранников доставлены в реанимацию».

Нападавшие пытались вывести охрану порта со стратегического объекта и занять его, отметила И.ЧИБИРОВА, однако в столкновение вмешались местные докеры, работавшие в ночную смену. Они прекратили загрузку судов, вооружились металлическими прутьями и прогнали нападавших с режимной территории. «После произошедшего кровопролития, - отметила И.ЧИБИРОВА, - милиция города Южный выставила усиленные наряды возле входа в порту, а докеры возобновили работу».

Портовики “Южного” обратились к профсоюзным организациям Одесского, Ильчевского и Херсонского портов с просьбой направить своих представителей в поддержку местных докеров.

Как сообщал УНИАН, ситуация в порту “Южный” обострилась в прошлую пятницу, когда экс-руководитель предприятия Владимир ВАСИЛЬЕВ явился в управление порта в сопровождении сотен своих сторонников и представителя Государственной исполнительной службы с намерением восстановить свои полномочия на основании постановления Ворошиловского райсуда города Донецка. Однако охранники порта остановили их перед входом в админздание. После возникшей потасовки В.ВАСИЛЬЕВ с госисполнителем все-таки прошли в офис начальника порта. Однако хозяин кабинета Юрий КРУК, который недавно был назначен на должность руководителя предприятия, отказался передать В.ВАСИЛЬЕВУ печать порта и покинул территорию предприятия. Временно исполнять полномочия начальника порта Ю.КРУК поручил своему первому заместителю Юрию ФУРТАТОВУ.