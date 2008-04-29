К сегодняшнему тестированию по математике все готово

Для сегодняшнего тестирования по математике все готово, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Контейнеры с материалами для тестирования по математике доставлены в пункты тестирования во всех регионах Украины. До одиннадцати часов утра 29 апреля, когда начнется тестирование, материалы будут находиться под усиленным контролем Государственной службы охраны при МВД Украины.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, доставка материалов в пункты тестирования состоялась согласно с ранее утвержденным графиком. 2600 опломбированных и пронумерованных контейнеров с заданиями до следующего утра будут находиться под охраной работников спецподразделения ГСО, которые дежурят на 1083 пунктах тестирования.

Также ответственными работниками проведена подготовка пунктов тестирования. Пронумерованы все 18 тысяч 400 аудиторий, а на каждую парту наклеена нашлепка с номером и фамилией участника тестирования, который должен занять это место.

Кроме того, по соображениям безопасности опломбированы двери аварийных выходов и всех помещений, которые не будут использоваться в день тестирования.

В целом к обеспечению неприкосновенности материалов тестирования и общественного порядка в помещениях пунктов тестирования по математике задействовано свыше тысячи работников МВД.

Как сообщалось, 22 апреля состоялось тестирование по украинскому языку и литературе. Участие в нем приняли 460 тыс. 282 выпускника, что составляет около 92% от количества предварительно зарегистрированных участников.