На Волыни пограничники задержали группу нелегалов из Пакистана

21:27, 20 сентября 2015
Общество
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Задержаные сообщили, что из Пинска до украинско-белорусской границы они добрались на такси за 800 долларов США.

пограничники, пограничник / dpsu.gov.ua

В Волынской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана, которые следовали через Украину в Германию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, группу нелегалов обнаружили 18 сентября в результате реализации оперативной информации.

Четырех иностранцев пограничный патруль задержал на участке отдела "Самары", между белорусским населенным пунктом Леликово и украинским селом Орехово.

Как отмечается в сообщении, во время беседы с задержанными установлено, что все они прибыли из Пакистана. В путешествии за вознаграждение по 5 тысяч долларов за каждого мужчинам помогал их соотечественник. Задержанные сообщили, что за эти деньги он должен был доставить их в Германию. Также мужчины указали, что из Пинска до украинско-белорусской границы они добрались на такси за 800 долларов США.

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В настоящее время нелегальные мигранты находятся в спецпомещении Луцкого пограничного отряда.

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