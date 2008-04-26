26 апреля в Светлое Пасхальное воскресенье, в центре Донецка состоится Крестный ход вокруг Свято-Преображенского собора. Возглавит Крестный ход митрополит Донецкий и Мариупольский Украинской православной церкви (Московского патриархата) ИЛЛАРИОН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, в мероприятии примет участие председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

В рамках празднования Великих Пасхальных праздников после окончания Крестного хода возле памятника Тарасу Шевченко состоится открытие фотовыставки "Донбасс Православный".

Кроме того, в понедельник, 28 апреля, в Донецке пройдет фестиваль православной культуры "Пасха Красная". В этот день на бульваре Пушкина состоится литературно-музыкальная композиция, пройдут конкурсы, игровые программы.

Также запланировано выступление творческих коллективов – участников Открытого православного фестиваля детского и юношеского творчества "Искорка Божия", концерт эстрадного оркестра Главного управления МВД Украины Донецкой области.