В храме Гроба Господня собралось 15 тысяч христиан

Около 15 тысяч христиан собрались в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня в ожидании Благодатного огня, который накануне Пасхи возгорается чудесным образом на каменной плите Гроба Господня.

"Сейчас храм Гроба Господня заполнен полностью, то есть там 15 тысяч человек. Еще несколько тысяч собрались на площади, непосредственно у входа в храм", - сказал пресс-секретарь полиции Израиля Алекс КАГАЛЬСКИЙ. Он затруднился назвать точное число верующих, заполонивших в субботу узкие улицы старого Иерусалима в надежде прорваться на церемонию схождения Благодатного огня. К охране общественного порядка в Старом городе привлечены около тысячи полицейских и пограничников.

Для тех, кому не удается воочию наблюдать за схождением огня, будет организована прямая трансляция церемонии на огромном экране, установленном на одной из улиц Иерусалима. Здесь же под открытым небом пройдут и массовые богослужения.

Обычно Благодатный огонь сходит примерно в 14:00.

Самые ранние упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком. Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала православной Пасхи. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. После осмотра полицией Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником.

По свидетельствам очевидцев, перед схождением Благодатного огня храм начинают озарять яркие вспышки, тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма - от иконы, висящей над Кувуклией, от купола Храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи, сами зажигаются лампады, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опускается вертикальный широкий столб света. В это же время двери пещеры открываются и выходит православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь. Позднее от Благодатного Огня будут зажжены лампады по всему Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь будет доставлен на Кипр и в Грецию, откуда будет развезен по всему миру. В недавнее время непосредственные участники событий стали привозить Благодатный огонь и в Украину.