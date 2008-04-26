Жить в Чернобыльской зоне стало не так опасно

Значительное количество населенных пунктов, которые находятся в чернобыльской зоне радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни.

Об этом в статье еженедельнику «Зеркало недели» сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА.

«В 2007 году в этих областях Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществило дозиметрическую паспортизацию 2163 населенных пунктов, 332 из которых уже сегодня можно выводить из категории радиоактивно загрязненных, а 431 - переводить в более низкую категорию», - сообщил министр.

Однако, по его данным, многие населенные пункты зоны отчуждения все еще остаются крайне опасными для жизни. «В стране остается около 70 критических населенных пунктов, где доза облучения превышает 1 милизиверт в год», - отметил министр. При таком уровне радиоактивности населенные пункты подлежат гарантированному отселению.

Кроме того, сохраняет актуальность проблема радиоактивного заражения продуктов питания. По данным В.ШАНДРЫ, в более чем 500 населенных пунктах содержание радиоактивного цезия в продуктах питания превышает допустимые нормы.