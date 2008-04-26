Сегодня - 22-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в поминальном молебне и церемонии возложения цветов к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятия состоялись в Киеве по случаю 22-й годовщины Чернобыльской аварии.

В поминальных мероприятиях приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, общественные и политические деятели, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших.

В память о погибших митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН) провел поминальный молебен. Участники мероприятия зажгли свечи возле Мемориала.

Под 22 удара колоколов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

После этого Президент установил свечу в память о погибших в Храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь).