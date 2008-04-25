Госказначейство заблокировало счета ФГИУ, открытые на Семенюк
23:03, 25 апреля 2008Общество
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Версия главы Фонда "от Тимошенко"
Государственное казначейство, выполняя решение суда, заблокировало все валютные и гривневые счета Фонда государственного имущества Украины, которые были открыты на экс-голову Фонда Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, и открыло их «на нового исполняющего обязанности председателя ФГИУ». Об этом сегодня в прямом эфире телеканала «Интер» заявил назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ.
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