Семенюк: приватизация ОПЗ нецелесообразна

Ситуация, которая сегодня возникла вокруг руководства Фонда государственного имущества Украины, связана с попыткой приватизировать за бесценок Одесский припортовый завод.

Об этом сегодня в прямом эфире на телеканале «Интер» заявила отстраненная правительством от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Все те действия, которые проводятся, они проводятся лишь с одним, чтобы сегодня, когда на фондовом рынке за эту неделю падение 11%, розпродажа таких объектов как ОПЗ будет происходить за бесценок», - сказала она.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что приватизация ОПЗ нецелесообразна, поскольку это предприятие прибыльное. «Поэтому сегодня приватизация ОПЗ - это желание рассчитаться с олигархами в период, когда цена идет на понижение», - сказала она. Кроме того, по ее словам, условия приватизации конкурса Одесского припортового завода являются спорными.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также выразила убеждение, что приватизировать стратегические предприятия можно только после того, как будет принята Программа приватизации.