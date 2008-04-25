Херсонский горсовет отправил в отставку свой исполком и замов мэра

Херсонский городской совет отправил в отставку свой исполнительный комитет в полном составе, а также всех заместителей мэра Херсона, кроме зампредседателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, тайное голосование по этому вопросу проводилось бюллетенями. За отставку исполкома и вице-мэров проголосовали 42 депутата горсовета, против - 11 и 2 бюллетеня были признаны испорченными.

Свое решение сессия приняло только в самом конце заседания, к 18.00, притом, что сессия начала свою работу в 10.00 утра.

После внесения в повестку дня вопроса об ответственности городского исполнительного комитета и руководителей города за плохую подготовку к отопительному сезону 2007-2008, мэр города Владимир САЛЬДО объявил технический перерыв.

Во время перерыва он лично и его заместители пытались убедить депутатов в том, что рассмотрение данного вопроса неактуально.

Однако после возобновления работы Херсонский горсовет принял данное решение.

Других решений на сессии принято не было, хотя в повестке дня было более полутора десятка вопросов.