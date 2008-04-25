Семенюк-Самсоненко заявляет, что все печати ФГИУ у нее

Отстраненная правительством от должности председателя ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сообщает, что все печати Фонда государственного имущества Украины находятся у нее и любые другие печати являются нелегитимными.

Об этом говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой Фонда.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет от уголовной ответственности в случае использования дубликата печати Фонда, в том числе за использования средств, которые лежат на счетах ФГИУ и могут быть переведены на счета коммерческих банков.

“Сегодня в отношении Фонда была задействована классическая схема рейдерского захвата, проверенная окружением действующего премьера на десятках украинских предприятий. Но использование таких схем относительно государственных органов является во много раз опаснее”, – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет Министров отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства относительно руководства Фонда госимущества.

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА в качестве исполняющего обязанности председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранение В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должности и назначение новых руководителей.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке указов Президента по В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также о назначении новых руководителей Фонда госимущества, а также остановил все приказы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.