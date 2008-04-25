В ”Феофании” отныне будут лечить всех, у кого есть деньги

Отныне в клинической больнице “Феофания”, которая входит в структуру Государственного управления делами при Президенте Украины, сможет получить медицинскую помощь любой гражданин Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя ГУД Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

По его словам, каждый гражданин Украины может обратиться за помощью в элитную больницу, которая оказывала медицинскую помощь только госслужащим высшего ранга и была закрыта для рядовых граждан. “Теперь в “Феофании”, через платные услуги, каждый сможет получить самый высокий уровень медицинской помощи," – сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Однако есть случаи, когда медицинская помощь в “Феофании” оказывается бесплатно - когда больной территориально прикреплен к ведомственной больнице и нуждается в неотложке, добавил он.

В свою очередь главный врач “Феофании” Игорь СЕМЕНИВ отметил, что больница уже два года активно сотрудничает со страховыми компаниями, потому что сегодня только такое сотрудничество может происходить в правовом поле страны”.