Министр соцполитики уволил всех руководителей Госслужбы занятости

Как отметили в министерстве, Павел Розенко подписал соответствующий приказ накануне совещания в Госслужбе занятости. Новое руководство, сообщили в Минсоцполитики, будет избрано на открытом конкурсе.

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"В ближайшее время будет утверждено положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей. Это будет открытый и прозрачный процесс соответствующих кадровых изменений", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Следом за руководителями центрального аппарата, как подчеркнули в Минсоцполитики, будут уволены руководители районных центров занятости. Таким образом, вся система занятости в стране пройдет обновление. При этом, в дальнейшем на базе Госслужбы занятости будет создано Национальное агентство занятости.

"Ресурс доверия к Госслужбе исчерпан. Анализ последних пяти лет ее работы показал системный кризис и необходимость фундаментальной реформы – структурной, кадровой и функциональной", - отметил Павел Розенко.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали одного из руководителей Государственной службы занятости во время получения им в более 600 тыс. грн взятки. На следующий день также за получение взятки был задержан председатель тендерного комитета Госслужбы занятости.