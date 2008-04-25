Газпром хочет получить еще шесть крупных месторождений

ОАО "Газпром" обратился к правительству Российской Федерации с просьбой передать ему без конкурса шесть крупных месторождений из нераспределенного фонда недр, сообщил Reuters источник, знакомый с письмом компании в Белый дом. В Газпроме РБК эту информацию не прокомментировали.

"Глава Газпрома Алексей Миллер в феврале направил письмо премьер-министру Виктору Зубкову с просьбой на основании ст.12 закона "О газоснабжении" передать компании без конкурса месторождения из нераспределенного фонда недр. На шельфе Карского моря - Семаковское и Тота-Яхинское, на Ямале - Крузенштерновское, Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Малыгинское месторождения", - отметил источник. Эти месторождения были отнесены к объектам федерального значения распоряжением В.Зубкова от 28 ноября 2007 г. В нем указано, что в перечень включены месторождения, для освоения которых участки недр не предоставлены в пользование.

По словам источника, данные месторождения станут основой добычи Газпрома после 2020 г., когда его нынешняя ресурсная база - Бованенковское, Ямбургское, Медвежье месторождения будут уже частично выработаны. "Газпрому необходимо за 12 лет подготовить новые месторождения к эксплуатации, так как после 2020г. потребуется ввод ряда новых месторождений", - сказал он.

Передать Газпрому месторождения из нераспределенного фонда недр позволяет ст.12 закона "О газоснабжении", согласно которой правительство может без проведения конкурса принять решение о передаче месторождения газа федерального значения в эксплуатацию организации - собственнику Единой системы газоснабжения (ЕСГ), которым в РФ является Газпром. В середине апреля В.Зубков создал первый подобный прецедент - постановил передать Газпрому без конкурса Чаяндинское газоконденсатное месторождение с ресурсами в 1,2 трлн куб. м газа и 50 млн т нефти.

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