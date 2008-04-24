В детсадах Донецкой области 70% детей обучаются на украинском

В дошкольных учреждениях Донецкой области свыше 70% детей воспитываются и обучаются на украинском языке.

Как сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области, охват детей дошкольными учреждениями составляет на данное время 66%, в том числе в городской местности – 69%, в селах – лишь 40%.

В облстатуправлении также уточнили, что число всех школьников, обучающихся на государственном языке, составляет в области 36%. При этом на государственном языке обучаются 50% первоклассников.

Воспитанием детей в дошкольных учреждениях области занимаются 13,7 тыс. педагогических работников, в том числе 9,8 тыс. воспитателей, из которых две трети имеют базовое высшее, а почти треть – полное высшее образование.