Ющенко об инфляции: это желтая карточка для правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что преодолеть инфляцию в стране можно лишь согласованными действиями власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО обратился к правительству и парламенту с призывом осуществлять продуманные, согласованные шаги в вопросах преодоления инфляции.

Он подчеркнул, что сегодня инфляция больше всего бьет по незащищенным слоям населения.

По словам Президента, для преодоления инфляции сегодня необходима более согласованная работа прежде всего правительства и Национального банка, а также скорейшее принятие реального бюджета и отказ от применения административных рычагов управления экономикой.

«Меня тревожит, что и предыдущее, и нынешнее правительство забавляется ограничениями, в частности экспорта», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходима профессиональная продуманная политика, в частности и относительно поддержки отечественного товаропроизводителя.

«Инфляция – это тест для власти, инфляция – это тест для правительства. То, что происходит сегодня, – это желтая карточка для правительства», – отметил глава государства.

Кроме того, Президент повторил свою позицию о необходимости принятия комплексной программы приватизации. Он отметил, что сегодняшние подходы в приватизации ему напоминают «распродажу в Киевском универмаге».