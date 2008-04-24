Руслана говорит, что пребывание в политике убило ее бизнес

Певица РУСЛАНА начинает антипиратскую кампанию в СМИ и Интернете, и с 1 мая открывает свой собственный сайт для “скачивания” своих песен.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В открытом письме, которое обнародовала певица, отмечается, что ей нанесен прямой моральный и материальный ущерб. “Мой упрек государству в том, что на сегодняшний день оно не создало ни одного механизма защиты моих авторских и исполнительских прав во всемирной сети и отстранилось от проблемы дерзкого расхищения собственного интеллектуального ресурса”, - заявила РУСЛАНА.

По ее словам, сложившаяся в Украине ситуация побуждает артиста либо к полной бездеятельности, либо к изменению гражданства. В то же время, для себя РУСЛАНА нашла третий вариант, о котором сообщила журналистам, – самостоятельно бороться против “хищения результатов труда последних нескольких лет своей жизни”.

Так, одним из шагов в этом направлении будет борьба с бесплатным продуктом сомнительного качества и происхождения, который доступен потребителям на разных интернет-порталах. “Мой последний альбом уже украден, однако уже сегодня существуют полностью новые композиции, новые аранжировки существующих песен. Все это выйдет в обновленной версии альбома и будет доступно для загрузки на нашем сайте. Я готова дать лучшее предложение, чем дают пираты, и предоставить все свои эксклюзивные материалы соответствующего качества на официальном сайте по схеме, известной как “возьми бесплатно, или заплати сколько можешь”, - сообщила певица.

По ее словам, параллельно с изменениями на сайте, она во время своих концертов и поездок по стране будет вести антипиратскую кампанию, делая соответствующие заявления в СМИ и призывая других исполнителей и слушателей поддержать ее.

Другим шагом певицы будет лоббирование внесения изменений в законодательство Украины. В частности, это изменения к закону об авторском праве и смежных правах и изменения к Уголовному кодексу Украины в части ответственности Интернет-провайдеров за “пиратство”. По словам РУСЛАНЫ, Украине нужен обновленный закон, отвечающий современным реалиям, и она согласна, чтобы он носил название “Закон Русланы” вроде “Закона Саркози” во Франции.

Директор Ассоциации музыкальной индустрии Игнат БЕРЕЖНОЙ, присутствовавший на пресс-конференции, добавил, что статья 76 Уголовного кодекса не является универсальной, а концентрируется на том виде пиратства, который был распространен на момент, когда принималась эта статья, а именно на физическом пиратстве, пиратстве на физических носителях. Но мир изменяется, и теперь есть две основные формы пиратства: первая – это интернет-пиратство и вторая – это пиратство в сфере публичной (то есть, использование чужой музыки в кафе, ресторанах и т. п., за которое должны платить средства и получать разрешение на такое использование).

Отвечая на вопрос, почему она еще будучи народным депутатом Украины не вносила на рассмотрение Верховной Рады перечисленные изменения к законодательству, РУСАЛАНА сказала, что там “постоянные сплошные политические эмоции” и редко дело доходит до профессиональной деятельности. Она также заявила, что ее пребывание в политике “убило” ее бизнес, и она считает этот год работы в политике “потерянным для себя как для творческой единицы”.