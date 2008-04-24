В Донецке капитан милиции утаивал преступления, совершенные педофилом

В Донецке к уголовной ответственности привлекается капитан милиции, утаивший преступления, совершенные маньяком-педофилом.

Как сообщили в Пролетарской районной прокуратуре Донецка, капитан милиции, являвшийся работником Пролетарского райотдела милиции, утаил два преступления маньяка в своем районе. В обоих случаях капитан необоснованно вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту преступлений педофила.

Первый случай имел место в июле 2007 года, второй - в сентябре. Обе девочки - семи и девяти лет - пропали на сутки, а затем вернулись домой со следами инъекций и полового насилия. Дети рассказывали, что их увозил взрослый мужчина. Родители пострадавших требовали от милиции расследования, однако капитан в документах записывал, что претензий у родителей нет, - сообщает прокуратура.

Следствием было установлено, что за маньяком числится более десятка изнасилований, совершенных в городах Марьинке, Шахтерске, Дзержинске, а также в Кировском и Пролетарском районах Донецка. Преступник передвигался на иномарке темного цвета, обманом завлекал в машину школьниц, которых не сопровождали взрослые, вводил детям снотворное и увозил в безлюдные места. Дети приходили в себя на значительном расстоянии от дома.

Когда зимой 2008 года милиция распространила через СМИ фоторобот с приметами серийного насильника, он затаился и в настоящее время еще не пойман.

По информации работников районной прокуратуры, капитан милиции привлекается к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса – за злоупотребление властью, за халатность, за подделку документов (ст. 364 (ч.3); ст. 366 (ч.1) и ст. 367 УК Украины).