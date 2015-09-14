В Краматорске прошел Всеукраинский олимпийский урок (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской администрации. Праздник был приурочен к Дню физической культуры и спорта Украины.

Мероприятие началось с легкоатлетического пробега, маршрут которого проходил от площади Ленина до центрального входа в парк "Юбилейный". После пробега в парке состоялась торжественная церемония Олимпийского урока.

По поручению Национального олимпийского комитета Украины мастер спорта международного класса по современному пятиборью, чемпионка Европы и победительница чемпионата мира среди юниоров Анастасия Спас вручила Виктору Андрусиву комплект официальной формы сборной команды Украины на Первых Европейских играх 2015 года.

Также спортсменки по водному поло Донетчины Римма Стрижак, Анастасия Воробьева, Дарья Борисова и Александра Баршацкая получили от Владимира Мыцыка удостоверения мастеров спорта Украины.

"В рамках Всеукраинского олимпийского урока около 300 юных спортсмена провели показательные выступления по ряду видов спорта: греко-римской борьбе, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, кикбоксингу, боксу, тяжелой атлетике, велоспорту, спортивным танцам, футболу, легкоатлетические эстафеты. Кроме этого, 34 команды общеобразовательных школ Краматорска соревновались в турнире по стритболу, который проводился в четырех возрастных категориях. В празднике также приняли участие юные фигуристы и хоккеисты ДЮСШ ХК "Донбасс", - говорится в сообщении.