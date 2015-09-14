В Артемовске откроют общежития для переселенцев и военных

Об этом рассказал мэр Артемовска Алексей Рева, сообщает 06274.com.ua.

Отмечается, что в городе остро стоит проблема, связанная с вынужденными переселенцами. Аренда квартир и домов недоступна большинству приезжих из-за своей дороговизны. Поэтому городской совет принял решение создать места для проживания таких людей.

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Согласно сообщению, из государственного фонда регионального развития было выделено 240 млн. грн. на восстановление инфраструктуры Донбасса, 72 млн. грн. получил Артемовск.

По словам губернатора Донецкой области Павла Жебривского на данный момент областная программа по работе с переселенцами уже разработана: "Очень важно, чтобы вынужденные переселенцы не только получили жилье, но также имели возможность работать и были включены в общественную жизнь страны", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных переселенцев в Украине достигло 1,45 миллиона человек.