На Яворовском полигоне начались украинско-канадские военные учения

Об этом УНИАН сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Александр Поронюк.

Читайте такжеНа Львовщине завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2015 (фоторепортаж)

Он отметил, что около 300 канадских специалистов военного дела до марта 2017 года будут обучать украинских военнослужащих основам тактической медицины, обезвреживанию взрывных устройств, обороне блокпостов, сопровождению военных.

По его словам программа учений будет максимально приближена к боевым действиям.