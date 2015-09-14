На Яворовском полигоне начались украинско-канадские военные учения
10:45, 14 сентября 2015Общество
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Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) сегодня стартовал украинско-канадский курс подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Программа учений будет максимально приближена к боевым действиям / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Александр Поронюк.
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Он отметил, что около 300 канадских специалистов военного дела до марта 2017 года будут обучать украинских военнослужащих основам тактической медицины, обезвреживанию взрывных устройств, обороне блокпостов, сопровождению военных.
По его словам программа учений будет максимально приближена к боевым действиям.
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