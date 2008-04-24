Туркмения намерена подать в суд на украинского подрядчика

Туркмения намерена подать иск в Международный арбитраж на украинского подрядчика строительства тоннеля в Ашхабаде - компанию «Интербудмонтаж».

Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Как указывается в сообщении, Туркменистан пересмотрит свои отношения с украинской компанией «Интербудмонтаж» ввиду невыполнения ею контрактных обязательств, повлекшего срыв сроков ввода в строй инженерно-коммуникационного тоннеля в Ашхабаде.

«Несмотря на то, что заказчик строго следует условиям контракта и своевременно провел многомиллионные авансовые платежи, «Интербудмонтаж» вот уже почти год как фактически приостановил работу на важном для дальнейшего развития инфраструктуры столицы объекте, мотивируя свою бездеятельность разного рода причинами», – цитирует TDH заявление столичной мэрии.

«Считая сложившуюся ситуацию абсолютно неприемлемой с точки зрения цивилизованного партнерства, заказчик объекта принял решение передать иск к компании «Интербудмонтаж» в Международный арбитраж», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ высказал ряд критических замечаний о работе украинских строительных компаний в Туркменистане. В частности, посетив строящийся мост через реку Амударья, Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ предъявил серьезные претензии корпорации «Укртрансстрой», по вине которой были сорваны сроки ввода моста в эксплуатацию.

По информации Turkmenistan.ru, в настоящее время работы на строительстве моста возобновлены.

Туркмения оценивала стоимость местных проектов «Интербудмонтажа» и «Укртрансстроя» в 280 млн. долл.

Справка УНИАН. Проект строительства инженерно-коммуникационного тоннеля в Ашхабаде представляет собой систему наземных и подземных сооружений.

В комплекс сооружений дренажно-коммуникационных тоннелей входят: дренажно-коммуникационные тоннели протяженностью 16500 м, два сбросных тоннеля протяженностью 13820 м, концевой тоннель сечением, сооружаемый открытым способом, 22 технологические камеры и 72 шахтные колодцы.