Военная прокуратура подозревает, что покушение на Авакова и взрыв под Радой связаны

Об этом военный прокурор Анатолий Матиос написал на своей странице в Facebook.

По его данным, среди оружия, изъятого у группы, которая готовила покушение на Авакова, были такие же гранаты как и взорвавшиеся у стен Верховной Рады 31 августа.

«Вчера с боевыми коллегами из штаба СБУ в АТО следователи военной прокуратуры завершили 4-месячную кропотливую оперативно-следственную комбинацию. Задержали организатора заказных убийств - командира батальона милиции «Слобожанщина». Провели обыски, изъяли вещественные доказательства», - написал Матиос.

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По его данным, среди изъятого: мачете, ночные приборы видения, взрывчатки, гранаты РГО.

«Такие же как взрванная у стен ВР. Будем проверять следственным путем. Мы продолжаем работать», - отметил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что Служба безопасности совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.

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В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.

Также 11 сентября в Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.