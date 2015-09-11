Глава ГФС Насиров утверждает, что его советник Романенко помог провести люстрацию в службе

Об этом на брифинге в понедельник заявил председатель Государственной фискальной службы (ДФС) Роман Насиров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщает INSIDER.

"Господин Романенко помог разобраться и помог уволить большую часть тех людей, которых действительно нужно было люстрировать. Он добросовестно пришел, добросовестно выполнил свою задачу. Он помогал службе менее двух месяцев. А по всем обвинениям, которые звучали в его адрес, то могу сказать, что это как раз соответствующая реакция от нелегального бизнеса и тех схем, которые функционировали на таможне в Украине ", - заявил Насиров.

Напомним, ранее народный депутат Украины Максим Поляков (фракция "Народный фронт") обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Шокина с просьбой провести проверку законности пребывания Геннадия Романенко в служебных помещениях ДФС Украины и осуществления им собеседований с кандидатами на руководящие должности в органах ДФС.

В то же время, согласно нормам закона "Об очищении власти" Романенко подлежит люстрации, поскольку в течение 2010-2014 годов занимал руководящие должности в налоговых и таможенных органах Украины (был начальником управления налоговой милиции в Херсонской области, начальником Киевской региональной таможни, начальником Полтавской таможни).

По данным нардепа от "Блока Петра Порошенко" Светланы Залищук, Романенко также находится в дружеских отношениях с бывшим главой таможни Игорем Калетником, который является его кумом.

Напомним, сегодня министр финансов Наталья Яресько подтвердила информацию о том, что Кабмин удовлетворил ходатайство главы ГФС Романа Насирова об увольнении его заместителя Константина Ликарчука.

Последний публично обвинил Насирова в коррупции на таможне, а также заявлял, что «смотрящим» за существующими коррупционными схемами на таможне является человек экс-главы Таможенной службы Игоря Калетника - Геннадий Романенко.