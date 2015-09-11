Боевики "ДНР" заявили, что уже готовы к местным выборам 18 октября по своим "законам"

Об этом заявил один из главарей террористов Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

"Сейчас это только наши намерения - проводить выборы 18 октября. Как только будет указ главы, будут проводиться соответствующие мероприятия. Что касается подготовки, то мы уже готовы к проведению", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так называемые самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.