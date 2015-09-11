Боевики "ДНР" заявили, что уже готовы к местным выборам 18 октября по своим "законам"
Боевики так называемой Донецкой народной республики заявили, что уже готовы провести местные выборы 18 октября по своим "законам".
Об этом заявил один из главарей террористов Денис Пушилин, сообщает ТАСС.
"Сейчас это только наши намерения - проводить выборы 18 октября. Как только будет указ главы, будут проводиться соответствующие мероприятия. Что касается подготовки, то мы уже готовы к проведению", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так называемые самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.