Накануне выходных в Украине потеплеет до +25
08:45, 11 сентября 2015Общество
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Сегодня на территории Украины осадков не ожидается.
Украинцев порадует теплая погода / flickr.com/photos/anda74
Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.
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В восточных областях ожидается температура от +19 до +25, в западных - от +17 до +20, в центре страны от +18 до +23, на юге - от +23 до +25, в северном регионе от +17 до +19.
В столице сегодня без осадков, температура ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.
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