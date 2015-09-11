Накануне выходных в Украине потеплеет до +25

08:45, 11 сентября 2015
Общество
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Сегодня на территории Украины осадков не ожидается.

flickr.com/photos/anda74

Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.

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В восточных областях ожидается температура от +19 до +25, в западных -  от +17 до +20, в центре страны от +18 до +23, на юге - от +23 до +25, в северном регионе от +17 до +19.

В столице сегодня без осадков, температура ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.

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