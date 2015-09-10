Сегодня температура в Украине будет держаться у отметки +20

Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.

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На востоке страны ожидается температура от +21 до +25, в центре - от +18 до +20, в южных областях - от +22 до +25, в западных - от +16 до +20, на севере - от +16 до +19.

В столице осадков не предвидится, температура от +18 до +20.