В "ЛНР" заявили, что соглашение об отводе вооружения на Донбассе отправлено на доработку

Об этом сообщил уполномоченный представитель "ЛНР" на переговорах Владислав Дейнего, передает один из сайтов боевиков.

«Закончила работать подгруппа по безопасности. Согласованного текста пока нет, в процессе доработки», - сказал он.

По словам источника, близкого к переговорам, «основной точкой преткновения на заседании стали сроки отвода вооружений с так называемых проблемных точек», в числе которых он назвал «районы Попасной, «Бахмутки», Счастья».

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Ранее сообщалось, что контактная группа не смогла достичь договоренности по отводу вооружений калибром до 100 мм из зоны соприкосновения на Донбассе.